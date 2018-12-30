Известная российская балерина опубликовала клип, в котором она исполнила песню Аллы Пугачевой из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Анастасия Волочкова уверяет, что на такой творческий жест ее вдохновил новый возлюбленный.

Известнаяроссийская балерина опубликовала клип, в котором она исполнила песню АллыПугачевой из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Анастасия Волочкова уверяет,что на такой творческий жест ее вдохновил новый возлюбленный.Черно-белый клип, в котором звезда спела композицию Примадонны "Мне нравится, что вы больны немной", появился на ее Youtube-канале.Вскоре Анастасия примерила образ Аллы Пугачевой в программе "Секрет на миллион". Во время эфира она также обещала назвать имя своегомужчины.Пост с отрывком из передачи звезда опубликовала на странице в Instagram. "Песня "Мне нравится" в моем исполнении... Первой исполнительницей этогопроизведения была Алла Пугачева... Полную версию снятого на эту песню клипаможно смотреть в YouTube", – обратилась балерина к своим подписчикам.Однакопользователи не оценили стараний : "Отойдите навсегда отмикрофона!", "Алла Пугачева была не первой, а единственной исполнительницейэтой песни. Не льсти себе", "Ужасное исполнение", "Угомонись уже!", "Невпечатлил ни клип, ни то, как вы поете", "Лучше Пугачевой вы не споете", "Урокивокала возьми!".Балерина уже не впервый раз сталкивается с таким большим количеством негативных комментариев в социальных сетях. Звезда стараетсяотноситься к происходящему с юмором. Она призналась, что все ее внимание сейчас занимает любимый мужчина.Последние несколько месяцев публикует совместные фотографии с возлюбленным,но никогда не показывает его лица. Многие уверены, что таким образом она хочетпривлечь внимание публики.