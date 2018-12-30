Минимум 19 человек стали жертвами столкновений сторонников двух противоборствующих политических партий в Бангладеш в день выборов/

В Бангладеш в день выборов погибли 19 человек. Они стали жертвами столкновений между двумя политическими партиями.Среди погибших есть и сотрудники полиции.Для обеспечения безопасности на выборах привлекли почти 6 тысяч правоохранителей. Для безопасности отключили мобильные сети.Фаворитом на голосовании считается партия премьер-министра страны Шейх Хасины "Авами лиг". За ней идет оппозиционная партия "Националистическая партия Бангладеш" политика Халеды Зиа, находящейся в тюремном заключении."Авами лиг" уже обвинили в беспорядке конкурентов.Избирательные участки в Бангладеш закрыли в 4 дня. Принять участие в голосовании могли 104 миллиона граждан страны, передает "Интерфакс".