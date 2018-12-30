Уходящий год оказался для политических лидеров крайне непростым. Внутренние разборки, нестабильность на международной арене – все это смешалось в один гигантский ком проблем, готовый раздавить любого, даже самого могущественного и влиятельного политика. Кому в 2018 году повезло меньше остальных?

Уходящийгод оказался для политических лидеров крайне непростым. Внутренниеразборки, нестабильность на международной арене – все это смешалось водин гигантский ком проблем, готовый раздавить любого, даже самогомогущественного и влиятельного политика. Кому в 2018 году повезло меньшеостальных?Дональд ТрампВ уходящем году президент США отметился разве что яркими постами в Twitter да экстравагантными представлениями вроде запуска крылатых ракет поСирии. Практическая составляющая подобных телодвижений сомнительна.Впрочем, удивляться не стоит. 45-й президент США – прирожденный шоумен, атаким людям зачастую приходится прикрывать собственные провалыэпатажными поступками.Внутриполитическаяситуация для главы Белого дома продолжает ухудшаться. На ноябрьскихвыборах в конгресс Трамп потерпел поражение, потеряв контроль над нижнейпалатой американского парламента – палатой представителей. Теперь тамокопались демократы, для которых Трамп с его инициативами как кость вгорле. Нет сомнений, что "ослы" будут делать все возможное, чтобы торпедировать любое начинание главы Белого дома и ограничить ему пространство для маневров.Спокойноспать Трампу не дает и продолжающееся расследование о предполагаемомвмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, котороеведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Противникам главы государства удалосьвыдвинуть обвинения против руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, экс-советника американского лидера по нацбезопасности Майкла Флинна.На сделку со следствием согласился даже многолетний соратникТрампа, его юрист Майкл Коэн. Петля вокруг шеи Трампа продолжаетсжиматься.рейтингом у 45-го президента США также проблемы. По последним опросам,поддерживают главу Белого дома чуть больше 40% американцев, тогда какнегативно к его деятельности относятся 54% опрошенных. Поддержать Трампана следующих президентских выборах готовы еще меньше – 38%респондентов, а более половины американцев проголосуют против.сложившейся ситуации Трамп винит тех, кто инициировал разбирательство оякобы его сговоре с Россией. Не будь расследования, написал как-то в Twitter американский лидер, его рейтинг был бы не 50%, а целых 75%. "Это называется харассмент президента!" – отчаянно заявил глава Белого дома.Кажется,в следующем году эксцентричного американского лидера ждет еще большепроблем. Демократы, получившие большинство в палате представителей,готовы провести слушания об импичменте Трампу. В 2019 год президент СШАвходит на положении главной "хромой утки" мировой политики.Эммануэль МакронНевпечатляет и рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона.Сокрушительный удар по его популярности нанесли протесты "желтыхжилетов", начавшиеся против решения правительства о повышении цен натопливо.Поданным Французского института общественного мнения, уровень одобренияМакрона в связи с протестами рухнул до 23%. В то же время количество"крайне разочарованных" его политикой достигло 45%. Всего за годпопулярность президента Франции снизилась на 27% – крупнейшее падениесреди мировых лидеров. То ли еще будет, ведь протестующие с улиц Парижа идругих городов Пятой республики уходить не собираются и не готовы уступать правительству.Потерпелифиаско и игры Макрона в независимость. Лидер Пятой республики на фонепубличных перепалок с президентом США заявил, чтоПариж должен быть более самостоятелен в своих действиях и неоглядываться на мнение заокеанского союзника.Крометого, Макрон анонсировал создание единой европейской армии, в котороймногие эксперты усмотрели альтернативу НАТО. Трампа потуги "наполеончика"не вдохновили. Американской лидер в резкой манере напомнил французскомуколлеге о поражении Франции во Второй мировой войне и вновь призвалПариж заплатить взносы в Североатлантический альянс.Ангела МеркельНеудачнымвыдался уходящий год и для канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На миграционныйкризис наложились выборы в крупнейшем регионе Германии – Баварии, гдевозглавляемый ею альянс Христианско-социального союза иХристианско-демократического союза (ХДС/ХСС) одержал крайне неувереннуюпобеду с результатом 37,2% голосов. Шоком стало попадание в местныйпарламент крайне правой партии "Альтернатива для Германии", выступающейрезко против миграционной политики Меркель.Нафоне провальных результатов ХДС избралнового председателя. Место Ангелы Меркель, возглавлявшей партию 18 лет,заняла Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Не исключено, что она сменит нынешнего главу правительства на постуканцлера. Тем более сама Меркель заявляла, что на новый срокбаллотироваться не будет.Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза Мэйпопала в сложную ситуацию. Выход Великобритании изЕвросоюза оказался не таким простым, как предполагали сторонники брекзита. За свой демарш Лондону придется заплатить сполна, существенно навредив экономике страны. Великобритания может потерять миллион рабочих мест, национальную валюту ждет падение, а торговля существенно сократится.Условия,поставленные Евросоюзом, оказались крайне жесткими. Пойти на них -обречь страну на экономический кризис. Отказаться от соглашения с ЕС ивыйти из Европейского союза самостоятельно – значит получить еще большиепроблемы в экономике. А отказ от самого брекзита из-за страха перед последствиями грозит еще и внутриполитическим цунами, в котором Мэй гарантированно лишится поста премьера и дальнейших перспектив как политик.Наибольшиеопасения у британцев вызывает судьба Северной Ирландии, которая покаеще входит в состав Соединенного Королевства. Один из пунктов договорамежду Лондоном и Брюсселем гласит, что Ирландия (северная часть островаплюс независимая республика Ирландия) должна сохраниться в составеобщего рынка и таможенной зоны Евросоюза, что фактически отторгаетСеверную Ирландию от Соединенного Королевства.Проект соглашения резко критикуется даже соратниками Мэйпо Консервативной партии, которые обвиняют премьер-министра в сдаченациональных интересов. "Бунт на корабле" привел к голосованию о доверииглаве кабмина. Несмотря на то что большинство консерваторов выступилипротив отставки премьер-министра, ее положение остается крайне шатким.Не помогла провокация с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На некоторое время внимание британского общества удалось отвлечь от проблемы брекзита, но сейчас она вернулась на первый план. С большой долей вероятности 2019 год станет для премьерства Мэй последним.Петр ПорошенкоЕщеодин деятель, пытающийся провокациями спасти собственное положение, -лидер Украины Петр Порошенко. К окончанию первого президентского срока онподходит с крайне плачевными результатами: экономика разрушена, война вДонбассе продолжается, а раскол в украинском обществе еще большеусугубился. Отражением провальной политики Порошенко является егорейтинг – 10-12% с перспективой дальнейшего снижения.За несколько месяцев до новых выборов главы государства, намеченных на конец марта 2019 года, лидер Незалежнойотчаянно пытается спасти свое положение. Эксперты отмечают, что радиэтого президент инициировал создание независимой от Москвы украинскойправославной церкви.Порошенко,по всей видимости, терять уже нечего, поэтому для сохранениясобственной власти он не брезгует самыми кровавыми и непредсказуемымисценариями. В конце ноября он отправил три корабля украинскихвоенно-морских сил в прорыв через Керченский пролив, а когда онипредсказуемо были задержаны российскими пограничниками, ввел в стране военное положение, которое предполагает отмену президентских выборов.ПланыПорошенко спутала Верховная рада. Парламентарии отказались устанавливать особый режим на два месяца, что привело бы к переносу мартовского голосования. Теперь украинский лидер находится в критическом положении – панили пропал. Или новая провокация, продление военного положения и срывголосования, или разгромное поражение на выборах, уголовные дела и – влучшем случае – поспешное бегство на виллу в Испанию. Пациент еще жив, нопредсмертные конвульсии уже начались.Мухаммед бин СалманСаудовскийкронпринц Мухаммед рассматривается как главный претендент на тронСаудовской Аравии при своем 82-летнем отце Салмане ибн Абдул-Азизе.Эксперты отмечают, что 33-летний кронпринц уже является фактическимруководителем государства, во всяком случае, под его полным контролемнаходится внешняя политика королевства, вооруженные силы и спецслужбы.СебяМухаммед позиционирует как прогрессивного правителя, гораздо болеелиберального, чем его предшественники. Поговаривают, что поинициативе кронпринца женщинам в Саудовской Аравии разрешили водитьавтомобиль.И все бы ничего, но 2 октября в саудовском Генконсульстве в Стамбуле произошло чудовищное убийство журналиста Джамаля Хашогги. Обозревателя американской газеты Washington Post пытали и расчленили, а тело по кускам вывезли в неизвестном направлении.Эр-Рияд изначально отрицал свою причастность к зверскому убийству, нокогда Турция предоставила доказательства в виде аудиозаписей изГенконсульства, саудовские власти были вынуждены валить вину настрелочников из числа команды ликвидаторов.На Западе популярно мнение, что убить Хашоггиприказал лично кронпринц Мухаммед. Ту же версию озвучили в недавнемдокладе американские сенаторы.Вне зависимости от того, как закончитсяэта история, саудовский кронпринц безнадежно запятнал собственнуюрепутацию. Вместо прогрессивного лидера к нему крепко приклеился ярлыкбезжалостного и хладнокровного убийцы.