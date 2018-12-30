23 декабря потерпевшая выехала из столицы в направлении Тулы на автомобиле с пассажиром, подобранным с использованием интернет-сервиса по поиску попутчиков

«Оперативниками ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве, при содействии коллег из УМВД России по Владимирской области в городе Гороховец Владимирской области задержан подозреваемый в причастности к пропаже женщины.Как было установлено, 23 декабря потерпевшая выехала из столицы в направлении Тулы на автомобиле с пассажиром, подобранным с использованием интернет-сервиса по поиску попутчиков после чего на связь со своими близкими женщина больше не выходила», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В настоящее время подозреваемый доставляется в г. Москву для проведения следственных действий.