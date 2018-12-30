Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.В 2018 году Жасмин часто появлялась на страницах "Дни.ру". Она рассказывала о доходах, сумочках, отношениях с бывшим мужем, встречах с Аллой Пугачевой...Многие поклонники с удивлением узнали, что у восточной красавицы есть взрослый сын Михаил, который категорически не хочет слышать о сцене. "Папа его в этом поддержал, сказав, что Миша артистом не будет – в семье хватит одной звезды, – пояснила певица. – Сегодня он учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений – попал туда без блата и протекции. Я тамникогда не появлялась, поэтому там не знают, чей он сын. К тому же у меня фамилия Шор, а у него – Семендуев. Миша изначально поступил на бюджетное место. Но отказался учиться бесплатно, упросив меня заплатить за его учебу. Сказал, что мы можем себе это позволить и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно".