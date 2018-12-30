Во Франции новая акция желтых жилетов обернулась масштабными беспорядками по всей стране.

Во Франции новая акция "желтых жилетов" обернулась масштабными беспорядками по всей стране. Во многих городах полиции пришлось применять слезоточивый газ. В Париже манифестанты сожгли несколько машин и заблокировали здание телецентра, протестующие обвинили французские СМИ в предвзятом освещении своих выступлений.В Марселе по той же причине разъяренная толпа набросилась на журналистов информационного канала BFM. А в Руане протестующие подожгли здание Банка Франции, сообщает телеканал "Россия 24".Надо отметить, что эти протесты "желтых жилетов" оказались самыми малочисленными за полтора месяца, участие в них приняли не более двенадцати тысяч человек. В ноябре их было примерно в 20 раз больше. Изначально выступали против экономической политики властей. Сейчас требуют отставки президента Макрона.