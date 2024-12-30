Vlad.aif.ru вспоминает о ключевых событиях в регионе.

За 2024 год во Владимирской области отметили два крупных юбилея: 1000-летие Суздаля и 80-летие области. В регионе отремонтировали около 80 километров федеральных трасс, приняли закон о туристическом налоге. Владимирская область получила на развитие сферы отдыха миллиарды рублей, укрепила партнерские отношения с Китаем, Казахстаном, Беларусью. В регионе отразили несколько атак украинских БПЛА. Чем еще запомнился 2024 год во Владимирской области — вспоминаетАварийное начало годаНовый 2024 год во Владимирской области начался . В начале января температура воздуха опустилась до -30 градусов, не выдержали местные системы ЖКХ. 10 января около 6 утра в котельной на улице Поселок Лесосплава и прорыв теплотрассы. Тогда без тепла остались 102 многоквартирных дома, четыре детских сада, здания больницы и ж/д вокзала.Но меры были приняты. Осенью губернатор Александр Авдеев сообщил о запуске модернизированной котельной.«Это та самая котельная, единственная в городе, чьё удручающее состояние нередко становилось причиной аварий, в том числе прошлой суровой зимой. Очень важно было её обновить к предстоящему отопительному сезону, поэтому мы помогли городу с финансированием переоборудования – направили более 54 млн рублей», — уточнил глава региона.Праздник за праздникомНо если коммунальным системам Владимирской области мороз оказался не по зубам, то туристы региона, кажется, холодов даже не почувствовали. Например, за новогодние праздники Суздаль.Для этого города 2024 год точно стал богат на события, ведь он отметил свой большой юбилей — . Век отмечали с размахом. Гостей праздника развлекали три дня: с 9 по 11 августа. Как это было, можно прочитать здесь. Кроме этого, всего через пару дней, 14 августа, регион ждала еще одна большая дата — это 80-летие Владимирской области.Новым вектором развития туристической сферы стали разработка новых туристических маршрутов и восстановление исторических усадеб. А чтобы гостям региона было удобнее добираться до региона, на федеральном уровне подняли вопрос об объединении Владимира соЕще одним большим изменением, которое уже приняли, но введут только 1 января 2025 года,стал. Отчислять в бюджет средства будут собственники гостиниц, квартир, хостелов и прочих мест для отдыха путешественников. Сумма сложится из платы за каждого туриста. С одного человека будут брать примерно по 100 рублей. В новом году налог составит 1%, а к 2029 подрастет до 5%. За счет этого казна, например, Владимира пополнится на 35 000 000 рублей.Дружба крепкаяПараллельно над модернизацией систем ЖКХ и увлечением турпотока Владимирская область работала над укреплением международных партнерских отношений. Например, регион продолжил работу с КНР по созданию мощного . Так, губернатор Александр Авдеев с рабочей поездкой посетил Китай для участия в VIII Российско-китайском ЭКСПО.Еще соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном владимирский губернатор Александр Авдеев и исполняющий обязанности министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь. Кроме этого, власти Владимирской области намерены развивать. Сейчас из 3,5 тысяч предприятий, что расположены на территории региона, в Казахстан экспортируется продукция из 350 предприятий.«Считаем целесообразным обменяться перечнями продукции, востребованной для Казахстана и нашей области. Будем актуализировать эти перечни на регулярной основе для детальной проработки дальнейшего сотрудничества», — отметил глава региона.Связь с теми, кто совсем рядом, тоже была налажена. Подшефным городом . Регион успел принять 316 детей и 20 сопровождающих их педагогов. Ремонтные работы идут везде понемногу, например, в 16-м детском саду были поставлены новые окна, идет замена крайне изношенного водопровода, на электрических сетях, дорогах. К слову о дорогах, в самой Владимирской области привели в порядок почти .Проблемы житейскиеНе обошли регион стороной в 2024 году и проблемы, которые беспокоят горожан из года в год. Это работа наливаек в многоквартирных домах и квартирный вопрос обманутых дольщиков. Обе темы стали меньшей головной болью для владимирцев в уходящем году.Ведь в первом случае владимирские депутаты. Окончательное утверждение постановления планируется весной 2025 года. Во втором случае, например, обманутым дольщикам ЖК «Дуброва-парк 2» обещают компенсации к 2027 году. Правда горожане хотят все-таки получить собственное жилье. Поэтому . Но все-таки квартирные вопросы в регионе стоят остро. Например, и в этом же городе аварийным дом едва не рухнул .Еще одна острая тема для владимирцев — несанкционированные свалки и мусор на городских улицах. В регионе продолжают бороться . В среднем за неделю поступает около сотни обращений по факту некачественной уборки ТКО и КГО. Также жителей беспокоит масштабная вырубка деревьев, например, в парке «Дружба». Чтобы остановить работы владимирцы даже.Система общественного транспорта также претерпела несколько изменений в регионе. Например, власти во Владимире иТемная сторонаНе обошлось в 2024 году и без скандалов. Так, новым главкомом, главу, еще во Владимирской области нашли из зоопарков Калуги и Ярославля.