«Такого, конечно, мы еще не видели.» Волонтеры приюта «Дорога добра» спасли собаку с почти оторванной головой. Несчастное животное по имени Жужа привезли хозяева на стерилизацию. Глубока

«Такого, конечно, мы еще не видели.» Волонтеры приюта «Дорога добра» спасли собаку с почти оторванной головой. Несчастное животное по имени Жужа привезли хозяева на стерилизацию. Глубока рана на шее обнаружилась во время осмотра у ветеринара. Но обо всем по порядку. 29 декабря мужчина привез двух собак на стерилизацию к волонтерам. Сам он не смог по