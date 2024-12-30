Людям посоветовали быть внимательнее.

Погода в декабре продолжает удивлять. Плюсовая температура воздуха воздает опасности на улицах городов, где образовывается гололед. Особенно внимательными спасатели посоветовали быть жителям Владимирской области в ближайшие дни.По информации пресс-службе МЧС России по Владимирской области, в ночь на 31 декабря в регионе поднимется ветер. Порывы его будут достигать 17 метров в секунду. В отдельных районах будет сильный гололёд и мокрый снег.Синоптики прогнозируют, что погода не изменится до начала января. В регионе будет оттепель со снегопадами и гололедом. Сильные морозы придут в регион только после середины января.