Мокрый снег и околонулевая температура местами прогнозируются во Владимирской области сегодня, 30 декабря. Предупреждение для водителей: такая ситуация будет обстоять на М-12, сообщает

Мокрый снег и околонулевая температура местами прогнозируются во Владимирской области сегодня, 30 декабря. Предупреждение для водителей: такая ситуация будет обстоять на М-12, сообщает пресс-служба Автодора. Если днем неблагоприятная погода ожидается только местами, но ночью мокрый снег будет сопровождать водителей на всей трассе от Москвы до Казани. Мокрый снег прогнозируется и во Владимире, согласно сводкам сервиса