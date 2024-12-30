Теперь отходы будут свозить в другое место.

С 2025 года на свалку в Юрьев-Польском больше не будут свозить мусор. Об этом рассказали в министерстве природопользования и экологии Владимирской области. Это связано с состоянием самого объекта, который должны были закрыть ещё в 2023 году. Однако срок эксплуатации продлили до 2025 года.Полигон несколько раз горел, свалку должны были рекультивировать, но работы так и не выполнили. Теперь мусор будут возить на свалку в Кольчугино. При этом полигон планируют закрыть уже в 2026 году.В регионе необходимо наладить работу мусороперегрузочной станции. Однако пока логистика нуждается в серьезных доработках.