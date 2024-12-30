Хозяева не заметили бедственное положение животного.

К волонтерам в выходные поступили две собаки. Хозяева привезли их на стерилизацию. Однако оказалось, что у одной из собак из-за ошейника образовалась рана. Ужасное зрелище обнаружили во время осмотра животных.Волонтеры отметили, что были в шоке от увиденного зрелища. Они предложили хозяевам оставить собаку на лечение. На данный момент приют «Дорога добра» собирает деньги для длительного восстановления животного.Ранее во Владимирской области депутаты Заксобрания вернуть полномочия по отлову бездомных животных районам и муниципалитетам.