Во Владимире, катаясь с горки на тюбинге, погиб 9-летний мальчик. Трагедия произошла 28 декабря в частном секторе в районе улиц Лесная и Трудовая. Ребенок, по предварительной версии следствия,

Во Владимире, катаясь с горки на тюбинге, погиб 9-летний мальчик. Трагедия произошла 28 декабря в частном секторе в районе улиц Лесная и Трудовая. Ребенок, по предварительной версии следствия, катался с друзьями на «ватрушках» в месте, не предназначенном для этого, и выехал за пределы дороги в овраг. Скатившись, мальчик получил тяжелые травмы, от которых в тот