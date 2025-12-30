Общий ущерб исчисляется миллионами рублей.

Во Владимирской области за последнюю неделю зафиксированы десятки случаев мошенничества. Жертвами аферистов стали люди разных возрастов и профессий — от пенсионеров до молодых специалистов. Общий ущерб исчисляется миллионами рублей.10 млн рублей потерял 78‑летний владимирец. Ему позвонили мошенники, убедили, что деньги в опасности, и предложили «перевести накопления на безопасный счет». Потерпевший собрал все сбережения и передал их курьеру.1,2 млн рублей перевела на «безопасный счёт» 40‑летняя жительница Коврова. Свыше 1,1 млн рублей лишился 68‑летний ковровец, поверив обещаниям заработка на электронной биржевой платформе.Почти 1 млн рублей отдала 59‑летняя владимирчанка, поверив, что должна «задекларировать» сбережения для освобождения от уголовной ответственности. Около 1 млн рублей потеряла 58‑летняя жительница Александрова, пытаясь получить несуществующую посылку.Также зафиксированы случаи обмана при участии в «новогодних розыгрышах», поиске попутчика до Москвы, покупке телефона и искусственной ели через интернет‑объявления.