На Владимирском хлебокомбинате делают ставку не просто на новое оборудование, а на цифровое управление производством. Здесь внедряют искусственный интеллект и системы контроля, которые помогают снижать издержки, избегать аварийных остановок и стабильно выпускать продукцию высокого качества, которую так любят покупатели. Владимир Лялин, управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» и ГК «DeLavant» Появились и новые виды работы, новые подходы,