Приказом Генерального прокурора РФ Иван Дмитриев назначен на должность Владимирского природоохранного прокурора. Об этом рассказали34-летний младший советник юстиции, выпускник Липецкого государственного технического университета 2016 года, он начал свою карьеру в прокуратуре Владимирской области, последовательно занимая должности помощника Муромского городского прокурора, помощника и старшего помощника прокурора города Владимира, заместителя прокурора Юрьев-Польского района, Суздальского межрайонного прокурора, а также прокурора города Владимира.До своего нового назначения Иван Дмитриев руководил прокуратурой Юрьев-Польского района.