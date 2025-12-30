В регионе произошло 38 ДТП, в которых 2 человека погибли, а 47 получили травмы.

За неделю с 22 по 28 декабря 2025 года на дорогах Владимирской области произошла череда аварий. В регионе произошло 38 ДТП, в которых 2 человека погибли, а 47 получили травмы.Кроме того, полицейские 584 случая ДТП с материальным ущербом. Ещё 78 водителей задержали за езду в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования.Смертельная авария произошла 23 декабря в 09:10 на 112‑м км автодороги М‑7 «Волга». Водитель «Лады» (1963 г. р.) потерял контроль, врезался в барьерное ограждение, а затем — в «Вольво» (водитель 1984 г. р.). Пассажирка «Лады» (1964 г. р.) скончалась в больнице.ГИБДД призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в уставшем или нетрезвом состоянии.