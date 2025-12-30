Проект ГДК «Нянюшкины сказки» — единственный представитель региона, сумевший пройти все этапы отбора среди множества заявок

Городской Дворец культуры Владимира стал победителем всероссийского конкурса «На лучшую практику Домов культуры», который ежегодно проводит Министерство культуры России. Об этом рассказалиПроект ГДК «Нянюшкины сказки» — единственный представитель региона, сумевший пройти все этапы отбора среди множества заявок: спектаклей, конкурсов, программ и шоу, оценивавшихся экспертами более полугода.В качестве награды Дворец культуры получит государственную субсидию на модернизацию учреждения.