МЧС России усиливает меры безопасности во Владимирской области в преддверии Нового года и Рождества. Об этом сообщалиОсновной акцент сделан на праздничных мероприятиях: спасатели будут дежурить на 155 детских утренниках и на 122 рождественских службах. Для оперативного реагирования сформирована группировка из 1300 специалистов и 450 единиц техники, включая 319 сотрудников и 96 автомобилей МЧС.Глава регионального главка МЧС Алексей Владимирович призывает всех строго соблюдать правила пожарной безопасности.