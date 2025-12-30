Младший советник юстиции Иван Валентинович Дмитриев назначен на должность Владимирского природоохранного прокурора. Соответствующий приказ Генпрокурор подписал 29 декабря. Иван

Младший советник юстиции Иван Валентинович Дмитриев назначен на должность Владимирского природоохранного прокурора. Соответствующий приказ Генпрокурор подписал 29 декабря. Иван Валентинович родился в 1991 году. В 2016 году окончил ФГБОУВПО “Липецкий государственный технический университет» и тогда же поступил на службу в прокуратуру Владимирской области. Профессиональную карьеру начал в должности помощника Муромского городского прокурора, затем работал помощником