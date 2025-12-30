Он пришел на смену утраченному три года назад.

Во Владимире на Театральной площади, рядом с Золотыми воротами, на главный купол Троицкого старообрядческого храма установили новый крест. Он пришел на смену утраченному три года назад. Об этомВ этом важном событии участвовали прихожане, представители региональной власти и духовенства. Молебен Честному Кресту отслужил епископ Ярославско-Костромской и Нижегородско-Владимирский Викентий.После освящения крест подняли краном и торжественно водрузили на купол.