Машины столкнулись в районе поворота на Судогоду.

Во Владимирской области 29 декабря около 12:45 на 33‑м километре трассы «Владимир – Муром – Арзамас» произошло ДТП. Машины столкнулись в районе поворота на Судогоду. Об этом рассказали в41‑летний водитель автомобиля «Хендай», двигаясь из Владимира в сторону Мурома, не учёл метеоусловия, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Фиат» под управлением 46‑летнего водителя. Водитель «Хендая» получил травмы и был доставлен в больницу.Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.