С 3 по 11 января 2026 года между Владимиром и Гусь‑Хрустальным будет курсировать сказочный ретропоезд на паровозной тяге. Проект запустили Горьковская железная дорога, АО «ВВППК» и правительство Владимирской области.Поезд отправляется из Владимира в 10:00, прибывает в Гусь‑Хрустальный в 12:05. Обратный рейс — в 15:50, прибытие во Владимир в 16:52.Во главе состава — исторический паровоз серии Л. Вагоны — современные и комфортабельные: есть кондиционеры, работают биотуалеты, установлены сенсорные сдвижные двери, доступны розетки для зарядки гаджетов, в областном правительстве.Путешествие включает экскурсию по Гусь‑Хрустальному, посещение Историко‑художественного музея, осмотр экспозиции «Династия Мальцовых», знакомство с Музеем граненого стакана и мастер‑класс по декорированию тарелки.