В сентябре 2024 года мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей.

В Суздале до суда дошло дело о повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. 43‑летний местный житель рискует не только получить реальный срок, но и лишиться своего автомобиля.В сентябре 2024 года мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей: его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили водительских прав на полтора года за езду в пьяном виде. Однако урок не пошел впрок.Ночью 23 октября 2025 года водитель, снова находясь под воздействием алкоголя, сел за руль своего «Рено Сандеро». Цель поездки — круглосуточный магазин в поселке Боголюбово, где мужчина хотел купить еще спиртного.На дороге его остановили сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Суздальскому району. Освидетельствование подтвердило: водитель пьян. Его отстранили от управления автомобилем.На автомобиль наложен арест. Дело направлено в Суздальский районный суд Владимирской области.