Во Владимире начнется судебный процесс над жителем Коврова, который через соцсети выманил у трех женщин свыше полумиллиона рублей. Обвиняемый знакомился с дамами онлайн, завоевал доверие — и просил в долг под благовидными предлогами.Мужчина, ранее судимый и отбывающий наказание в исправительном центре Владимирской области, искал жертв в социальных сетях.Заводил знакомство, выстраивал доверительные отношения, в прокуратуре. Рассказывал о «временных финансовых трудностях» — например, о необходимости перевезти оборудование. Просил в долг небольшую сумму. Получив деньги, придумывал новые предлоги для следующих переводов.Каждая жертва верила, что деньги вернут. Когда женщины начали настаивать на возврате средств или просили написать расписку, обвиняемый отговаривался и сочинял новые истории. Не дождавшись денег, все три потерпевшие обратились в полицию.