По факту гибели девятилетнего мальчика при катании на тюбинге во Владимире возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР. Напомним, трагедия произошла 28 декабря 2025 года в частном секторе в районе улицы Трудовой. Ребёнок 2016 года рождения, катаясь на «ватрушке», вылетел в овраг, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в тот же день в