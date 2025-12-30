В администрации города сообщили об ограничении движения всех видов транспорта в центре Владимира в новогоднюю ночь. Это необходимо в целях обеспечения безопасности дорожного движения во
