В администрации города сообщили об ограничении движения всех видов транспорта в центре Владимира в новогоднюю ночь. Это необходимо в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения новогодних мероприятий. С 22.30 31 декабря до 04.30 1 января 2026 нельзя будет проехать по улицам Большая Московская и Большая Нижегородская на участке от улицы Гагарина до площади