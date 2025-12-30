1 августа 2025 года рабочий, ухаживавший за животными, выполнял свои обязанности в животноводческом комплексе.

В Коврове скоро начнется судебный процесс по делу о гибели сотрудника сельскохозяйственного предприятия. В трагедии обвиняют руководителя хозяйства — он не обеспечил безопасные условия труда, что привело к трагедии.1 августа 2025 года рабочий, ухаживавший за животными, выполнял свои обязанности в животноводческом комплексе. В помещении стоял наклонный шнековый транспортер — он автоматически выводил навоз за пределы здания.Для перегрузки отходов с горизонтального транспортёра на наклонный был оборудован бетонный приямок. По правилам безопасности его требовалось огородить, но директор предприятия этого не сделал.Во время работы нога сотрудника попала в незащищённый приямок. Подвижная часть транспортера затянула ее. Мужчина получил множественные переломы, у него развился тяжелый травматический шок.На следующий день работник скончался в Центральной городской больнице Коврова, в прокуратуре.Директор сельскохозяйственного предприятия, занимающегося разведением крупного рогатого скота, знал о необходимости ограждения приямка, но мер не принял. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.