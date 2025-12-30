29 декабря детишек, которые проходят лечение в отделениях Центральной городской больницы города Коврова, с Новым годом поздравил Дедушка Мороз. Он пожаловал в гости к маленьким пациентам

29 декабря детишек, которые проходят лечение в отделениях Центральной городской больницы города Коврова, с Новым годом поздравил Дедушка Мороз. Он пожаловал в гости к маленьким пациентам через окна. На подъёмнике волшебника подняли сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Владимирской области. Эту добрую традицию мы поддерживаем уже несколько лет. Видеть счастливые глаза детей — лучшая