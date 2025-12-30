Уже в эти январские праздники в новом кинозале Дома культуры Первомайский зрители смогут увидеть премьеры российских фильмов. Это стало возможным благодаря проведённому в рамках

Уже в эти январские праздники в новом кинозале Дома культуры Первомайский зрители смогут увидеть премьеры российских фильмов. Это стало возможным благодаря проведённому в рамках нацпроекта «Семья» капремонту и поставке нового оборудования. Его закупили по региональной госпрограмме «Развитие культуры». Всего на капитальный ремонт и оснащение ДК было направлено свыше 65,8 млн рублей. На эти средства капитально