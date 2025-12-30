55‑летний житель Мурома устроил склад контрафактных сигарет в гаражном боксе.

В Муроме суд вынес приговор мужчине, который организовал сбыт немаркированных сигарет. За нелегальный бизнес ему придется заплатить крупный штраф, а весь контрафакт уничтожат.55‑летний житель Мурома устроил склад контрафактных сигарет в гаражном боксе. Там он хранил более 3 000 пачек популярных марок. Ни одна пачка не имела акцизных марок. Мужчина закупал товар через Telegram‑канал с доставкой, а потом продавал знакомым. Часть сигарет он использовал сам.Чтобы скрыть следы, заказы оформлялись на родственницу — женщина не знала, что ее данные используют для нелегального бизнеса.15 сентября правоохранители пресекли деятельность торговца. Из незаконного оборота изъяли партию сигарет на сумму свыше 450 000 рублей.Муромский городской суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение для сбыта немаркированной табачной продукции в крупном размере).