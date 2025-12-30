Жители Владимирской области стали реже обращаться в микрофинансовые организации за деньгами. За 9 месяцев этого года граждане и представители бизнеса заключили более 10 тысяч договоров

Жители Владимирской области стали реже обращаться в микрофинансовые организации за деньгами. За 9 месяцев этого года граждане и представители бизнеса заключили более 10 тысяч договоров микрозайма, что на треть меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Объём займов снизился на 10% и составил свыше 535 млн рублей. Задолжность микрофинансовым организациям по итогам 9 месяцев этого