Министерство культуры России организовало конкурс среди домов культуры страны на лучшую практику. Он проводится каждый год. Более 6 месяцев специалисты-эксперты оценивали проекты ДК:

Министерство культуры России организовало конкурс среди домов культуры страны на лучшую практику. Он проводится каждый год. Более 6 месяцев специалисты-эксперты оценивали проекты ДК: спектакли, конкурсы, программы, шоу и многие другие мероприятия, реализованные в прошлом году. В результате проект Городского Дворца культуры города Владимира «Нянюшкины сказки», единственный из Владимирской области, смог преодолеть все этапы отбора и