В преддверии Нового года в администрации Владимира царила по-настоящему сказочная атмосфера. Первые лица города торжественно вручили подарки в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний». Роль добрых волшебников на себя примерили временно исполняющий полномочия главы города Владимир Гарев и председатель Совета народных депутатов Николай Толбухин. Подарки получили пять юных владимирцев – участники акции и дети из подшефной