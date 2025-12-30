Специалисты «Центра управления городскими дорогами» завершили работы по оборудованию речевых информаторов новогодними мелодиями на светофорных объектах областного центра. Новогоднее

Специалисты «Центра управления городскими дорогами» завершили работы по оборудованию речевых информаторов новогодними мелодиями на светофорных объектах областного центра. Новогоднее настроение создают знакомые всем новогодние и зимние композиции: «В лесу родилась елочка», мелодия песни «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», песня «Зима» в исполнении Эдуарда Хиля, трек «Новогодняя» группы «Дискотека Авария», а также песни из любимых