Во Владимире в новогоднюю ночь частично перекроют движение транспорта. Ограничения вводят ради безопасности во время праздничных мероприятий.Перекрытие затронет две ключевые магистрали: улицу Большую Московскую и улицу Большую Нижегородскую. Центр города будет перекрыт с 22:30 31 декабря 2025 года до 04:30 1 января 2026 года.Автомобилистов просят пользоваться альтернативными маршрутами: улица Гагарина; улица Луначарского и Лыбедская магистраль.Городские власти водителей заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.