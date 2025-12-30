В конце 2023 года министерство социальной защиты населения региона заключило с ВОООБНА «Пересвет» соглашение о субсидии.

Во Владимирской области расследуют крупное мошенничество с бюджетными деньгами. Уголовное дело возбудили после проверки общественной организации «Пересвет», которая, по данным прокуратуры, получала субсидии за несуществующие социальные услуги.В конце 2023 года министерство социальной защиты населения региона заключило с ВОООБНА «Пересвет» соглашение о субсидии. Деньги выделялись на компенсацию затрат по предоставлению социальных услуг жителям области — в рамках их индивидуальных программ.23 марта 2023 года организация заключила с местным жителем договор о стационарном социальном обслуживании. Позже «Пересвет» подал в министерство акты об оказании услуг этому гражданину за январь–март 2024 года. Но на деле с 12 января услуги не предоставлялись.Такие случаи оказались не единичными — прокуратура обнаружила и другие фальсифицированные документы.Прокуратура материалы в следственный орган. По итогам рассмотрения возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.