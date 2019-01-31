В четверг в ходе парламентских дебатов японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония не претендует на Курильские острова, считая объектом своих переговоров с Россией лишь так называемые четыре северных острова.

В четверг в ходе парламентских дебатов японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония не претендует на Курильские острова, считая объектом своих переговоров с Россией лишь так называемые "четыре северных острова", которые, по мнению Токио, в Курилы не входят, а являются продолжением самого северного острова страны Хоккайдо, передает ТАСС.В ответ на выступление лидера Компартии Японии Кадзуо Сии, который призывает добиваться от России передачи всего Курильского архипелага, Абэ напомнил, что Япония отказалась от всех прав на Курильский архипелаг по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. "Поэтому мы не требуем возвращения этих островов".При этом японский премьер-министр напомнил, что предметом переговоров с Россией его правительство считает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы прилегающих необитаемых островков, которые в Токио именуют Хабомаи и считают за один остров. "Суверенитет Японии распространяется на все эти острова", — вновь отметил премьер. Абэ подчеркнул, что "и Японии, и России необходимо найти приемлемое для обеих сторон решение".Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ удалось достигнуть договоренности об активизации переговоров по вопросу мирного договора в ноябре прошлого года в Сингапуре.