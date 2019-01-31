31 января состоялась премьера видео Дианы Арбенинойна песню Раскаленные. Такой основательницу группы Ночные снайперы поклонники еще не видели.

31 января состоялась премьера видео Дианы Арбенинойна песню "Раскаленные". Такой основательницу группы "Ночные снайперы" поклонники еще не видели.Режиссер клипа стал Аслан Ахмадов, который работал с Лолитой, Людмилой Гурченко и многими другими звездами. А партнером Дианы выступил красавчик-актер и продюсер Жан Мишель.Драматическую историю влюбленных снимали вначале на Мальте, куда поехала с Жан Мишелем. А в потом столице в роли "моря" выступил арендованный бассейн.К этой части съемочного процесса Диана Арбенина тщательно готовилась с инструктором, так как не имела ранее опыта погружения. Но артистка в короткие сроки освоила необходимые навыки и стоически выдержала многочасовое нахождение под водой. При этом, если уроки погружения проходили в гидрокостюме, который позволял чувствовать себя относительно комфортно, то на съемках, в легком платье, Диана сильно мерзла"."Любовь – это слияние двух, на первый взгляд, несовместимых стихий: воды и огня, – рассказала певица "Дни.Ру". – Думаю, в борьбе и взаимном притяжении друг к другу и рождается сила чувства, – говорит . Во мне самой предостаточно и огня, и воды. Именно поэтому я так безоглядно и люблю всю мою жизнь. Но в этом невероятно точном и сильном видеоклипе я хотела сказать еще одно:берегите любовь. Ее запросто можно потерять и так навсегда и остаться немыми в крике "Я люблю тебя", когда тот, кому ты кричишь, уже не услышит".