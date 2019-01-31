Группа молодых людей, решивших сделать селфи в тоннеле соединяющей Санкт-Петербург с Кронштадтом дамбы, едва не оказалась под колесами автоцистерны. Камера наблюдения зафиксировала опасный инцидент.

Группа молодых людей, решивших сделать селфи в тоннеле соединяющей Санкт-Петербург с Кронштадтом дамбы, едва не оказалась под колесами автоцистерны. Камера наблюдения зафиксировала опасный инцидент.На кадрах видно, как из остановившейся в крайней полосе легковушки с включенными аварийными сигналами выходят четверо молодых людей. После нескольких снимков посреди проезжей части они отходят к автомобилю, где и завершают фотосессию.ДТП произошло, когда две девушки и их спутники уже собирались вернуться в салон: водитель автоцистерны поздно заметил стоящую легковушку, но все же успел уйти влево, так что задел транспортное средство по касательной. На счастье молодых людей они тоже обратили внимание на несущуюся в их полосе фуру и отбежали в сторону, так что никто из них не пострадал.Когда именно произошла авария, в Дирекции КЗС не уточнили, но лишний раз обратили внимание на то, что правила запрещают остановку транспортных средств в тоннелях и на мостах.