Свежее интервью прославленной актрисы Лии Ахеджаковой привлекло внимание общественности. Артистка жестко прошлась по недоброжелателям в Сети и, неожиданно, по юмористу Максиму Галкину. На гневный выпад артистки обратил внимание член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Свежееинтервью прославленной актрисы ЛииАхеджаковой привлекло вниманиеобщественности. Артистка жестко прошласьпо недоброжелателям в Сети и, неожиданно,по юмористу Максиму Галкину.На гневный выпад артистки обратилвнимание членэкспертного совета по развитиюинформационного общества при ГосдумеВадим Манукян.Экспертсчитает, что интернет-обыватели имеютправо на мнение отличное от взглядовАхеджаковой, также они на абсолютнозаконных основаниях могут высказыватьего в рамках дискуссии.Не всегда критика говорит о неуважении."Яконечно понимаю, что Лия Меджидовначеловек в возрасте, хочет к себе уважения.Однако пока она была просто актрисой вее адрес особо ничего негативного невысказывали. Но с некоторых пор онаначала высказываться на политическиетемы, прежде всего на предмет Украиныи Крыма. И вот с этих пор ее действительноактивно критикуют в соцсетях. Онасчитает, что люди не имеют права этогоделать из-за того, что она в возрасте?Не согласен с этой позицией. Каждыйчеловек, который имеет свое мнение можетв любой момент получить на негоконтраргумент и возраст тут совершеннони при чем", – заметил эксперт в беседес "Дни.ру".Также,по мнению общественника, Лии Меджидовнеследует проще относится ко всему, чтоо ней говорят. На каждый роток не накинешьплаток."Анасчет юмора Максима Галкина и егопародий я скажу так: людям порой неприятносмотреться в зеркало, ведь в нем виднывсе их изъяны. А Галкин как раз в своихпародиях этим зеркалом и является. ЛиеМеджидовне нужно хотя-бы к юмору в свойадрес относиться терпимее. А насчеткритики в соцсетях, этот поток она всеравно остановить уже не сможет", -заметил Вадим Манукян.Напомним,ЛияАхеджакова сталагероиней передачи на YouTube-канале "Культурапамяти". Артистка отметила в интервью, чтонетерпимоотносится к тому, что о ней говорят вСети. Актриса не желает, чтобы ее имя"трепали в интернете в каком-тоотвратительном качестве"."Яэтого недостойна. И не имеет права,допустим, Галкин, пользоваться моимименем, чтобы насмешить зрителя и сделатьмилую имитацию, как я пристаю к сильныммира сего со словами: "Ой, я про Россиюхочу поговорить!" Это не по возрасту",– подчеркнула ЛияАхеджакова.