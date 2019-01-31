Свежее
интервью прославленной актрисы Лии
Ахеджаковой привлекло внимание
общественности. Артистка жестко прошлась
по недоброжелателям в Сети и, неожиданно,
по юмористу Максиму Галкину.
На гневный выпад артистки обратил
внимание член
экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян.
Свежее
интервью прославленной актрисы Лии
Ахеджаковой привлекло внимание
общественности. Артистка жестко прошлась
по недоброжелателям в Сети и, неожиданно,
по юмористу Максиму Галкину.
На гневный выпад артистки обратил
внимание член
экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян.
Эксперт
считает, что интернет-обыватели имеют
право на мнение отличное от взглядов
Ахеджаковой, также они на абсолютно
законных основаниях могут высказывать
его в рамках дискуссии.
Не всегда критика говорит о неуважении.
"Я
конечно понимаю, что Лия Меджидовна
человек в возрасте, хочет к себе уважения.
Однако пока она была просто актрисой в
ее адрес особо ничего негативного не
высказывали. Но с некоторых пор она
начала высказываться на политические
темы, прежде всего на предмет Украины
и Крыма. И вот с этих пор ее действительно
активно критикуют в соцсетях. Она
считает, что люди не имеют права этого
делать из-за того, что она в возрасте?
Не согласен с этой позицией. Каждый
человек, который имеет свое мнение может
в любой момент получить на него
контраргумент и возраст тут совершенно
ни при чем", – заметил эксперт в беседе
с "Дни.ру".
Также,
по мнению общественника, Лии Меджидовне
следует проще относится ко всему, что
о ней говорят. На каждый роток не накинешь
платок.
"А
насчет юмора Максима Галкина и его
пародий я скажу так: людям порой неприятно
смотреться в зеркало, ведь в нем видны
все их изъяны. А Галкин как раз в своих
пародиях этим зеркалом и является. Лие
Меджидовне нужно хотя-бы к юмору в свой
адрес относиться терпимее. А насчет
критики в соцсетях, этот поток она все
равно остановить уже не сможет", -
заметил Вадим Манукян.
Напомним,
Лия
Ахеджакова стала
героиней передачи на YouTube-канале "Культура
памяти". Артистка отметила в интервью, что
нетерпимо
относится к тому, что о ней говорят в
Сети. Актриса не желает, чтобы ее имя
"трепали в интернете в каком-то
отвратительном качестве".
"Я
этого недостойна. И не имеет права,
допустим, Галкин, пользоваться моим
именем, чтобы насмешить зрителя и сделать
милую имитацию, как я пристаю к сильным
мира сего со словами: "Ой, я про Россию
хочу поговорить!" Это не по возрасту",
– подчеркнула Лия
Ахеджакова.