В Испании прошли ответные матчи национального кубка. В одном из поединков Барселона нанесла разгромное поражение Севилье и пробилась в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу каталонского клуба.

В Испании прошли ответные матчи национального кубка. В одном из поединков "Барселона" нанесла разгромное поражение "Севилье" и пробилась в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу каталонского клуба.Самым результативным игроком "Барсы" стал Фелиппе Коутиньо, ставший автором двух забитых голов. Еще по голу забили Иван Ракитич, Серхи Роберто, Луис Суарес и Лионель Месси. У андалусийского клуба единственный гол забил Гильерме Арана.В первом матче "Севилья" одержала победу, но по итогам двух встреч подопечные Эрнесто Валверде идут по турнирной сетке Кубка Испании дальше. Соперник "блаугранас" по полуфиналу определится в результате жеребьевки.Ранее в 1/2 финала вышли мадридский "Реал", "Валенсия" и "Бетис".