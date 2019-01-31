Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт, наконец,
договорились по поводу детей. Сообщается, что заключено мировое
соглашение, по которому актер получит менее 50% опеки. Но
только после того, как пройдет последнее испытание.
Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт, наконец,
договорились по поводу детей. Сообщается, что заключено "мировое
соглашение", по которому актер получит "менее 50% опеки". Но
только после того, как пройдет последнее испытание.
Финальный тест устроила супругу Джоли, а сам Питт еще его и
усложнил. В первые несколько недель общение актера с детьми будут мониторить в
прямом смысле: за всем происходящим в его доме будут следить камеры. Позже все
записи проанализируют специалисты – и решат, можно ли детям оставаться у отца
на ночь.
Камеры и после завершения испытания не уберут. Сообщается,
что на это настоял сам Брэд Питт: актер уверен, что в этой битве с Джоли лучше перестраховаться. Звезда не сомневается, что сумеет наладить отношения с 15-летним
Паксом, 14-летней Захарой, 12-летней Шайло, и 10-летними близнецами Вивьеном и
Ноксом.
"Соглашение об
опеке основано на рекомендациях специалистов по детскому психологическому
состоянию и исключает рассмотрение дела в суде. Детали соглашения остаются
конфиденциальными в интересах детей", – приводит слова нового адвоката
издание "7Дней".
Недавно стало известно, что голливудский актер наконец-то смог оправится после разрыва с Анджелиной . Новой избранницей Брэда Питта стала Шарлиз Терон. Папарацци засняли влюбленных во время их совместного выхода в свет. Брэд встретился с Шарлиз в гостинице Chateau Marmont. Как сообщает один из очевидцев, "они вместе стояли за барной стойкой". Актриса пила алкогольный коктейль, в то время как экс-супруг Джоли держал в руках стакан с минеральной водой. Как утверждают свидетели, пара выглядела очень счастливой.