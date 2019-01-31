Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт, наконец, договорились по поводу детей. Сообщается, что заключено мировое соглашение, по которому актер получит менее 50% опеки. Но только после того, как пройдет последнее испытание.

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт, наконец,договорились по поводу детей. Сообщается, что заключено "мировоесоглашение", по которому актер получит "менее 50% опеки". Нотолько после того, как пройдет последнее испытание.Финальный тест устроила супругу Джоли, а сам Питт еще его иусложнил. В первые несколько недель общение актера с детьми будут мониторить впрямом смысле: за всем происходящим в его доме будут следить камеры. Позже всезаписи проанализируют специалисты – и решат, можно ли детям оставаться у отцана ночь.Камеры и после завершения испытания не уберут. Сообщается,что на это настоял сам Брэд Питт: актер уверен, что в этой битве с Джоли лучше перестраховаться. Звезда не сомневается, что сумеет наладить отношения с 15-летнимПаксом, 14-летней Захарой, 12-летней Шайло, и 10-летними близнецами Вивьеном иНоксом."Соглашение обопеке основано на рекомендациях специалистов по детскому психологическомусостоянию и исключает рассмотрение дела в суде. Детали соглашения остаютсяконфиденциальными в интересах детей", – приводит слова нового адвокатаиздание "7Дней".Недавно стало известно, что голливудский актер наконец-то смог оправится после разрыва с Анджелиной . Новой избранницей Брэда Питта стала Шарлиз Терон. Папарацци засняли влюбленных во время их совместного выхода в свет. Брэд встретился с Шарлиз в гостинице Chateau Marmont. Как сообщает один из очевидцев, "они вместе стояли за барной стойкой". Актриса пила алкогольный коктейль, в то время как экс-супруг Джоли держал в руках стакан с минеральной водой. Как утверждают свидетели, пара выглядела очень счастливой.