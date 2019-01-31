Аргентинский хавбек питерского Зенита Эмилиано Ригони может в самое ближайшее время покинуть город на Неве и вернуться в Южную Америку. На полузащитника претендуют один из ведущих клубов Аргентины Бока Хуниорс и мексиканская Америка.

Аргентинский хавбек питерского "Зенита" Эмилиано Ригони может в самое ближайшее время покинуть город на Неве и вернуться в Южную Америку. На полузащитника претендуют один из ведущих клубов Аргентины "Бока Хуниорс" и мексиканская "Америка".По сведениям издания Información CABJ и итальянского Sky Sport Italia, "Зенит" уже получил запросы на 25-летнего футболиста от обеих команд. В начале нынешнего года питерский клуб досрочно вернул Ригони из аренды в итальянской "Аталанте", заплатив около 1 млн евро. Возможный будущий трансфер оценивается в 9-10 млн евро.⚽️ Marcos #Acuña, Emiliano #Rigoni y Oscar #Romero, son los volantes que interesan. Boca está contrarreloj y mañana intentará cerrar a uno de ellos. Las tres negociaciones no son fáciles. pic.twitter.com/D1eFplv76j— Información CABJ (@InformacionCABJ) 30 января 2019 г.