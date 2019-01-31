Звезде фильмов Девчата, Высота и Женитьба Бальзаминова Инне Макаровой идет 93-й год. Несколько лет назад у нее начались необратимые изменения в сознании. И теперь на легенду советского кино просто больно смотреть.

Звезде фильмов "Девчата", "Высота" и "Женитьба Бальзаминова" Инне Макаровой идет 93-й год. Несколько лет назад у нее начались необратимые изменения в сознании. И теперь на легенду советского кино просто больно смотреть."К сожалению, уходит ее память, совсем уходит, – плачет ее дочь Наталья Бондарчук. – Начинает видеть всех людей, которые уже ушли. Папу моего, бабушку. Я не разочаровываю ее в этом, не спорю".Инна Макарова стала эдаким беззащитным ребенком, ее одну уже давно не оставляют – день и ночь рядом или сиделка, или помощница по хозяйству.Хотя актриса этому долго противилась, будучи очень самостоятельным человеком. Порой даже руку не позволяла мне подавать, чтобы, например, выйти из машины. Она не хотела быть кому-то в тягость и всегда об этом говорила.Волноваться ей тоже категорически нельзя. "Поэтому, когда умирает кто-то из ее друзей – вот как, например, ушел Алексей Баталов, – мы маме не говорим. Мне кажется, что она не очень поймет, что случилось. Лучше мы с ней попоем романсы, которые она так любит Он до сих пор помнит много стихов прекрасно их читает", – цитирует Бондарчук журнал "Откровения звезд".Внук актрисы Иван Бурляев признался, что часто доводил Макарову до припадков. Он мог вывести бабушку из себя, да так, что она в него кидалась вещами, а потом долго рыдала. Возможно и это сказалось в конечном итоге на психике звезды."Причиной амнезии Макаровой может не только возраст, но и психологическая травма или хроническая психотравмирующая ситуация", – рассказал "Дни.Ру" неврлог.