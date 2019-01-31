Дана Борисова раскрыла секрет певца Михаила Гребенщикова, который в свое время работал с Аллой Пугачевой. По словам ведущей, он обратился к ней за помощью. а потом внезапно исчез.

Дана Борисова раскрыла секрет певца Михаила Гребенщикова, который в свое время работал с Аллой Пугачевой. По словам ведущей, он обратился к ней за помощью. а потом внезапно исчез.После того, как пару лет назад справилась со своими пагубными привычками стала оказывать помощь всем, у кого аналогичные проблемы. Так, гламурная ведущая пыталась вытащить из алкогольного угара певцов Евгения Осина и Криса Кельми, возила их даже на реабилитацию в Таиланд.Несмотря на то, что все ее попытки оказались тщетными, Дана не опускает руки. Она готова помочь и другим. Так, Борисова рассказала, что к ней обратился певец Михаил Гребенщиков. "Миша позвонил и попросил о помощи. Он сообщил мне, что сильно пьет, а также употребляет запрещенные вещества", – поведала телеблондинка.Разумеется, Дана не осталась равнодушной чужой беде. "Я приняла меры, чтобы помочь, но через какое-то время он резко исчез…" – цитирует Дану Борисову . К слову, слухи о вредных пристрастиях Михаила Гребенщикова появлялись не раз. В 2017 году Алла Пугачева со скандалом уволила певца из своей школы "Рецитал", где он преподавал в качестве креативного продюсера.На него пожаловались родители воспитанников. "Многих не устраивала его манера работы. Миша мог прийти на занятие или отчетный концерт в "нерабочем" состоянии, грубил, вел себя по-хамски", – рассказал один из родителей подопечных Пугачевой.Напомним, 42-летний Михаил Гребенщиков прославился благодаря участию в "Фабрике звезд-1" Игоря Матвиенко, где занял третье место. Его визитными карточками стали песни "Танцы-обниманцы" и "Булки".С 2004 года Михаила Гребенщикова можно было часто увидеть на различных каналах. Он работал на МТV и на радио, вел различные телепрограммы и концерты, участвовал в пятом сезоне проекта "Последний герой", а также очень часто появлялся в качестве приглашенного гостя или эксперта в различных шоу. Несколько лет назад Михаил стал детским продюсером.