Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Радиотехбанка. Он неоднократно нарушал законодательство в области противодействия отмыванию денег и проводил сомнительные операции.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Радиотехбанка.На сайте регулятора сообщается, что Радиотехбанк неоднократно нарушал законодательство в области противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции. С учетом этого работа службы внутреннего контроля банка была признана неэффективной.В течение года Банк России семь раз применял в отношении Радиотехбанка меры — вводил ограничения на привлечение денежных средств населения. Однако руководство банка не приняло меры для нормализации работы.Радиотехбанк является участником системы страхования вкладов​​​. На 1 января он занимал 276-е место в банковской системе России.