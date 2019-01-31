Среди множества знакомых балерины Анастасии Волочковой нашлась цыганка с магическими способностями. Ведунья помогает бывшей приме Большого театра решать личные проблемы.

Среди множества знакомых балерины Анастасии Волочковой нашлась цыганка с магическими способностями. Ведуньяпомогает бывшей приме Большого театра решать личные проблемы.Поговаривают, что Анастасия Волочкова очень приятная вобщении дама. Мол, она легка на подъем, с чувствомюмора и без признаков звездной болезни.Эти предположения косвенно подтверждают соцсети балерины – вдрузьях у блондинки кого только нет. Вот актер Никита Джигурда зашел помузицироватьна рояле, который Насте подарил вокалист Николай Басков, тут художник Никас Сафроновтретий день не может расстаться с танцовщицей, здесь Филипп Киркоров, там братья Запашные собственной персоной, в общем, любят Волочкову мужчины из звездной тусовки.Однако это не та любовь, которой хотелось бы Анастасии. Все ее предыдущие романы потерпели крах, брак не удался, вот и оставалось звезде молить Бога о новом возлюбленном.На счастье среди знакомых Волчочковой много служителей церкви: святыеотцы, архимандриты, настоятели храмов и монастырей. Скорее всего балерина, каквсякая истинно верующая барышня, имеет своего духовника. Звезда частенько наведываетсяв храм, беседует с батюшкой, ставит свечи, прикладывается к иконам. Осеньюпрошлого года Анастасия даже путешествовала по святым местам греческого островаКорфу, и, судя по всему, не зря, уже зимой Волочкова объявила о новом таинственном возлюбленном.Сегодня же, 31 января, Балерина рассказала своим подписчикамв Instagram, что встречалась со своей доброй знакомой потомственной цыганскойколдуньей Ольгой Алмазовой. Судя по странице последней в той же соцсети, ведуньяспециализируются на делах амурных: приворот, отворот, гадание на суженого иснятие венца безбрачия – все под силу Алмазовой.Меж тем, православная Волочкова не просто так встретилась сподругой и потомственным чаровником – ей нужна помощь "в решении сложнойжизненной ситуации". Какие такие обстоятельства заставили Волочкову от иконброситься к колдунье, не поясняется, однако судя по тому спектру услуг, который предоставляет чародейка, речь явно идет о любви. Может быть знаменитость решилас помощью магии навсегда привязать к себе нового возлюбленного, чтобы и этот несоскочил.Напомним, что Анастасия Волочкова тщательно скрывает своегонового возлюбленного. Однако в недавнем эфире "Пусть говорят" Первого канала онанемного приоткрыла завесу тайны. "Сексуальный невероятно, он немножкомладше меня, ему 38 лет. Удивительно статный, очень умный и благородный",– рассказала она. Балерина также отметила, что ее новый избранник не женат и неимеет детей. Волочкова и ее таинственный избранник уже подумывают о свадьбе.