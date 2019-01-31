В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Даллас Старз на своем льду одержал победу над Баффало Сэйбрз. Встреча завершилась ос счетом 1:0 в пользу хозяев.

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Даллас Старз" на своем льду одержал победу над "Баффало Сэйбрз". Встреча завершилась ос счетом 1:0 в пользу хозяев.Единственную шайбу на 9-й минуте забросил Джейми Бенн. Вратарь Бен Бишоп отразил все 29 бросков по своим воротам.Российский нападающий "Старз" Александр Радулов результативными действиями не отметился, но заработал две минуты штрафы. Также без очков остался другой форвард "Далласа" Денис Гурьянов. Валерий Ничушкин не играл из-за травмы.