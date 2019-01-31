В Финляндии, как и в других скандинавских странах, практикуется применение антигололедных реагентов на автотрассах с пропускными показателями свыше 5000 авто в сутки, так как содержать такие трассы в состоянии черного асфальта без реагентов невозможно.

В Финляндии, как и в других скандинавских странах, практикуетсяприменение антигололедных реагентов на автотрассах с пропускнымипоказателями свыше 5000 авто в сутки, так как содержать такие трассы в состоянии черного асфальта без реагентов невозможно.Как и в России, местное законодательство предписывает содержатьавтотрассы с такой интенсивностью и выше полностью очищенными от снега,грязи и льда, чтобы была ясно видна вся разметка и само полотнодороги.Так как интенсивность трафика и количествоавтомобилей в Финляндии постоянно растет,департамент транспорта вынужден предъявлять повышенные требования кбольшему количеству дорог. Соответственно, коммунальщики увеличиваютобъемы применения реагентов.В Финляндии применяетсянесколько видов реагентов. Хлориды натрия, хлориды кальция и формиаты.Из них формиаты являются самыми экологичными, ибо только ониразлагаются на углекислый газ и воду при попадании на поверхность почвы.Известно, что хлорид натрия, или просто соль, засаливает почву врезультате регулярного применения. Поэтому финские экологи призываютувеличивать применение формиатов, которые существенно дороже.Интересно,что в Москве положительные свойства формиатов как реагентов для плавкиснега и льда известны уже как 10 лет. Поэтому в Московском составепротивогололедных регентов используют смесь небольшого количествахлорида кальция, хлорида натрия и формиатов.Таким образом, данныйреагент имеет коррозионную активность в два раза ниже чем соль, и в припопадании в почву не приводит к ее засолению.За 7 лет применения такихмногокомпонентных противогололедных реагентов Москве удалось снизитьзасоление почв в 2,5 раза и в разы сократить уровень аварийности попричине зимней скользкости.