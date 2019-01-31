В Финляндии, как и в других скандинавских странах, практикуется
применение антигололедных реагентов на автотрассах с пропускными
показателями свыше 5000 авто в сутки, так как содержать такие трассы в состоянии черного асфальта без реагентов невозможно.
В Финляндии, как и в других скандинавских странах, практикуется
применение антигололедных реагентов на автотрассах с пропускными
показателями свыше 5000 авто в сутки, так как содержать такие трассы в состоянии черного асфальта без реагентов невозможно.
Как и в России, местное законодательство предписывает содержать
автотрассы с такой интенсивностью и выше полностью очищенными от снега,
грязи и льда, чтобы была ясно видна вся разметка и само полотно
дороги.
Так как интенсивность трафика и количество
автомобилей в Финляндии постоянно растет,
департамент транспорта вынужден предъявлять повышенные требования к
большему количеству дорог. Соответственно, коммунальщики увеличивают
объемы применения реагентов.
В Финляндии применяется
несколько видов реагентов. Хлориды натрия, хлориды кальция и формиаты.
Из них формиаты являются самыми экологичными, ибо только они
разлагаются на углекислый газ и воду при попадании на поверхность почвы.
Известно, что хлорид натрия, или просто соль, засаливает почву в
результате регулярного применения. Поэтому финские экологи призывают
увеличивать применение формиатов, которые существенно дороже.
Интересно,
что в Москве положительные свойства формиатов как реагентов для плавки
снега и льда известны уже как 10 лет. Поэтому в Московском составе
противогололедных регентов используют смесь небольшого количества
хлорида кальция, хлорида натрия и формиатов.
Таким образом, данный
реагент имеет коррозионную активность в два раза ниже чем соль, и в при
попадании в почву не приводит к ее засолению.
За 7 лет применения таких
многокомпонентных противогололедных реагентов Москве удалось снизить
засоление почв в 2,5 раза и в разы сократить уровень аварийности по
причине зимней скользкости.